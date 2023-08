Jona Steinig unterstützt Mrs.Marlisa nach OP im Krankenhaus

Jonathan Steinig (27) steht Mrs.Marlisa zur Seite! Die einstige Temptation Island-Kandidatin macht gerade eine schwere Zeit durch. Im Juni gab sie bekannt, dass bei ihr der Verdacht auf Hautkrebs bestehe. Sie musste sich deshalb bereits einer Operation unterziehen, bei der bösartiges Gewebe entfernt wurde. Nun musste sich Marlisa offenbar einem weiteren Eingriff stellen. Ihr Kumpel Jona hat sie danach besucht und ihr aufbauende Worte gewidmet.

In seiner Instagram-Story teilte der Berliner ein gemeinsames Foto aus dem Krankenhaus. Während Marlisa im Bett liegt und ihn angrinst, sitzt er daneben und wirft ihr ebenfalls ein breites Lächeln zu. "Ich habe wirklich kaum so eine starke Frau wie dich gesehen", erklärte der Influencer. Er könne die Schicksalsschläge, die sie in der vergangenen Zeit durchmachen musste, nicht so leicht weglächeln: "Ich glaube, ich wäre erst mal für eine Zeit lang verschwunden, aber du machst die ganze Zeit weiter, lässt niemandem ansehen, wie es dir wirklich geht. Diesen Mist besiegst du jetzt auch noch komplett", ist sich Jonathan sicher.

Die Operation habe die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin ihrem Kumpel zufolge wohl gut überstanden. Für seine Unterstützung ist sie offenbar sehr dankbar. Marlisa kommentierte "Danke für alles" und fügte ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de