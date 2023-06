Verdacht auf Hautkrebs: Mrs.Marlisa hatte kleine Operation

Mrs.Marlisa macht eine beängstigende Erfahrung. Die Berlinerin hatte sich durch ihre Teilnahme an Temptation Island 2021 einen Namen im Realitybusiness gemacht. Während des ganzen Trubels nach der Show musste die Blondine damals zusätzlich auch noch mit einem medizinischen Problem klarkommen: Wegen des Verdachts auf Hautkrebs musste ihr bösartiges Gewebe entfernt werden. Nun berichtet Marlisa: Sie unterzog sich deswegen erneut einer kleinen Operation!

Die TV-Bekanntheit erzählte ihren Followern in ihrer Instagram-Story: "Jetzt gleich geht es zum Hautarzt. Ich war schon mal vor eineinhalb Wochen da, da wurde was bei mir entdeckt – wieder mal. Wieder Verdacht auf Hautkrebs." Nach dem Termin berichtete Marlisa: "Die mussten mehr wegschneiden als gedacht." Sie habe nun Solarium- und Sonnenverbot.

Ob ihr Ex Fabio der Influencerin nun beisteht? Die Beziehung der beiden war kurz nach ihrer Teilnahme an "Temptation Island" gescheitert. Doch dieses Jahr traten sie als Ex-Paar gemeinsam bei Prominent getrennt an und konnten dort ihre Probleme aus dem Weg räumen. "Wir konnten uns aussprechen und haben gemerkt, dass wir uns als Freunde fürs Leben haben wollen", erklärte Marlisa im Promiflash-Interview nach Ausstrahlung der Sendung.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ihr Freund Fabio

ActionPress/ Wehnert, Matthias Influencerin Mrs.Marlisa

RTL Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt" 2023

