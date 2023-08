Kaley Cuoco feiert niedlichen Meilenstein mit Baby Matilda!

Sie ist außer sich vor Freude! Im März dieses Jahres wurde Kaley Cuoco (37) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) konnte sie Töchterchen Matilda auf der Welt begrüßen und ist seitdem im absoluten Mutterglück. Immer wieder teilt die Schauspielerin Einblicke in ihr neues Leben als Mama. Und nun platzt sie beinahe vor Stolz: Kaley gibt euphorisch bekannt, dass ihre Kleine das erste Mal Brei gegessen hat!

Diesen aufregenden Meilenstein teilt die ehemalige The Big Bang Theory-Darstellerin jetzt ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. In einer ziemlich süßen Bilderreihe mit ihrer wenige Monate alten Tochter hält die Schauspielerin fest, wie ihr Mini-Me das erste Mal Brei isst. "Das erste Mal für sie und sie war schockiert, dass es so schnell weg war. Sie will mehr! Schmeißt endgültig eure Flaschen weg, Leute", schreibt sie belustigt dazu.

Dass die Hollywood-Beauty komplett in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, ist Fans nicht neu. Folgt da auch bald Sprössling Nummer zwei? "Sie werden definitiv noch ein weiteres Kind in Planung haben, die Frage ist nur wann", verriet kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

