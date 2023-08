Post Malones Verlobte lehnte seinen ersten Heiratsantrag ab!

Post Malone (28) versuchte es schon einmal! Im Juni vergangenen Jahres hatte der Rapper seinen Fans gleich zwei Überraschungen verkündet. Zu einem war er zum ersten Mal Vater geworden – eine kleine Tochter hatte das Licht der Welt erblickt. Doch das war noch nicht alles: Zudem hatte Austin Richard Post, wie er bürgerlich heißt, der Mutter seines Nachwuchses einen Antrag gemacht. Doch das war nicht das erste Mal: Er ging schon mal vor seiner Liebsten auf die Knie!

Austin stellte schon einmal die Fragen aller Fragen. In dem Podcast "Call Her Daddy" erinnert sich der "Rockstar"-Interpret nun an diesen Moment zurück. "Wir gingen nach oben, ich war total besoffen und fragte: 'Hey, willst du mich heiraten?' Ich hatte einen Ring und all das Zeug. Und sie sagte: 'Nein'", erklärte der 28-Jährige. Er sei an dem Abend zu betrunken gewesen, deswegen hatte seine Freundin abgelehnt.

Seit Juni ist Austin stolzer Papa. Jedoch kann er sein Töchterchen nicht allzu oft sehen, weil er viele Konzerte gibt. "Es bricht mir das Herz, mich von ihr zu verabschieden und sie nicht so oft sehen zu können", hatte er im Interview mit GQ im vergangenen Oktober gestanden.

Getty Images Post Malone, Musiker

Getty Images Post Malone, Musiker

Getty Images Post Malone, Musiker

