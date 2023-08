So dramatisch wird die 3.000. Folge "Berlin - Tag & Nacht"!

Das große Jubiläum von Berlin - Tag & Nacht hat es in sich! Bereits seit 2011 begeistert die Reality-Daily-Soap die Fans. Mit Geschichten rund um eine Berliner Clique werden die Zuschauer von Montag bis Freitag versorgt und erlebten schon so manche Dramen aus dem Leben von Joe (Lutz Schweigel, 51), Milla (Liza Waschke) und Co.. Am 7. August flimmert die 3.000. Folge über die Bildschirme – und Promiflash weiß schon jetzt, was die BTN-Bewunderer erwartet!

Achtung, Spoiler!

Drama, Drama, Drama – so kann man die Jubiläumsfolge der Sendung beschreiben! Und besonders für WG-Papa Joe wird es wohl brenzlig. Denn der Muskelmann kommt dem großen Geldwäsche-Geheimnis seines Bruders Bruno (Matthias Etienne Girrulat, 35) auf die Schliche. Auf der Flucht vor eben diesem kommt es dann zum Showdown: Joe erleidet einen Herzinfarkt – und ausgerechnet sein krimineller Bruder muss über das Leben des Tattoo-Liebhabers entscheiden...

Eine spannende Story, die Lutz und seine Kollegen da spielen müssen. Der 51-Jährige ist tatsächlich einer der wenigen Darsteller, die schon seit Beginn der Sendung bei "Berlin - Tag & Nacht" dabei sind. Dass er einmal so lange in der Show mitspielen würde, hätte er selbst auch nicht gedacht. "Ich dachte immer, dass ich 125 Folgen mache und dann gehe ich", erklärte er gegenüber Promiflash.

"Berlin – Tag & Nacht" Mo. – Fr. um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und auf Abruf bei RTL+

RTL II Matthias Etienne Girrulat und Lutz Schweigel bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II Lutz Schweigel und Katrin Hamann bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II Lutz Schweigel und Matthias Etienne Girrulat bei "Berlin - Tag & Nacht"

filmpool Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

