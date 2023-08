Anna Adamyan teilt letztes Babybauch-Foto vor der Geburt

Schon in wenigen Tagen wird sie ihr kleines Wunder in den Armen halten können! Anna Adamyan (27) und ihr Mann Sargis (30) hatten im Dezember vergangenen Jahres überglücklich bekannt gegeben, dass sie nach einem gelungenen Embryo-Transfer ihr erstes Kind erwarten. Heute ist der errechnete Entbindungstermin der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin – und nun gibt Anna ihren Fans ein wohl letztes Update ihrer runden Babykugel!

Den Schnappschuss teilt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. In einem engen schwarzen Top und einer gemütlichen Leggings steht sie seitlich vor dem Spiegel und posiert lächelnd für ihr Foto. Annas Babybauch wölbt sich dabei kugelrund unter ihrem Outfit. Zwar hat sich ihr kleiner Junge am heutigen errechneten Geburtstermin noch nicht auf den Weg gemacht, dennoch feiert die baldige Mama den Tag: Sie hat einen Kuchen gebacken. "Ich finde, das ist eine süße Idee", schreibt sie.

Aufgrund ihres jahrelangen unerfüllten Kinderwunschs waren die neun Schwangerschaftsmonate für Anna von Sorgen geprägt. "Die ganze Schwangerschaft war für mich psychisch ganz schlimm. Die Sorgen und Ängste sind auch leider nie wirklich weniger geworden, weil immer wieder neue Sorgen dazu kamen", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan neben ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

