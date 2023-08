Box-Star René Weller befindet sich in der "letzten Phase"

Unschöne Nachrichten von René Weller (69). Die Box-Legende hatte im Jahr 2014 mit einer schockierenden Diagnose klarkommen müssen: Er leidet unter Demenz. Damit hatte ein schwerer Kampf für den Sportler begonnen. In den vergangenen Wochen verschlechterte sich sein Zustand immer mehr, sodass sich seine Frau Maria Weller (70) seitdem auf seinen Tod vorbereitet. Nun gibt Maria preis: Renés Zustand verschlechtert sich stetig.

"René befindet sich in der letzten Phase. Es ist alles organisiert", erklärt sie gegenüber RTL. Er soll in einem von ihr selbst bemalten Sarg beigesetzt werden. Außerdem soll er mit einer Deutschlandfahne und Box-Handschuhen beerdigt werden. Seine Angehörigen werden allerdings auf die Trauerfeier ihres Familienmitgliedes verzichten müssen, wozu wohl besonders seine Schwester beigetragen habe: Sie kondolierte Maria bereits per Social Media, obwohl er noch am Leben ist. "Ich verliere jetzt meine große Liebe und diese Frau macht immer weiter", gibt die 70-Jährige zu, weshalb Renés Familie von der Trauerfeier ausgeschlossen sein wird.

Bereits im vergangenen Monat erklärte die Blondine, wie schlecht es um ihren Mann steht. "Es kann jeden Tag mit dem Champ zu Ende gehen", berichtete sie gegenüber Bild. Schon damals habe er die Nahrungsaufnahme verweigert, weshalb Renés Beerdigung bereits geplant sei.

ActionPress / Friedrich , Jürgen René und Maria Weller beim Dirndlflug-World Cup in Nürnberg

Instagram / rene_weller_maria René und Maria Weller, September 2020

Action Press / Niedermüller,Thomas Maria und René Weller im September 2016

