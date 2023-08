Getarnt bei ihrem Beauty-Doc: Was hat Kim Kardashian vor?

Will sie nicht erkannt werden? Kim Kardashian (42) zählt weltweit zu den bekanntesten Frauen überhaupt. Mit ihrer Familie gibt sie ihren Fans seit Jahren in ihrer eigenen Reality-TV-Show Einblicke in ihr Privatleben. Was dabei auffällt: Die Familie hat sich die Jahre über optisch ziemlich verändert – so auch Kim. Erst vor wenigen Tagen waren Spekulationen aufgekommen, dass die Skims-Gründerin erneut beim Beauty-Doc nachgeholfen hat. Die Gerüchte befeuert Kim nun selbst – wollte dabei aber offensichtlich nicht erkannt werden...

Plant Kim den nächsten Eingriff? Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 42-Jährige vor dem Gebäude ihres Schönheitschirurgen Dr. Diamond in Beverly Hills. Kim trug kein Make-up und versteckte sich unter einem übergroßen Hoodie. Ob die The Kardashians-Bekanntheit an diesem Tag zusammen mit ihrem Beauty-Doc plante, wann sie sich das nächste Mal unters Messer legt, ist unklar.

Kims Fans sind inzwischen nur noch schockiert und finden, dass sie es nicht den Beauty-Eingriffen übertrieben hat. "Was haben diese Frauen angerichtet? Älterwerden in LA ist hart, aber es ist keine Straftat", hatte ein User auf Reddit angemerkt. In ihrer Reality-TV-Sendung war vielen Zuschauern aufgefallen, dass die Unternehmerin ihr Gesicht kaum noch bewegen konnte.

X17 Kim Kardashian im Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Neffe Tatum

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

