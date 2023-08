Ben Affleck und Jennifer Garner sind noch immer Dream-Team!

Sie bleiben eben eine Familie! Der Schauspieler Ben Affleck (50) ist seit einem Jahr glücklich mit der Sängerin Jennifer Lopez (54) verheiratet. Zuvor war allerdings eine ganze Weile lang eine andere Jennifer an seiner Seite gewesen: Die Schauspielerin Jennifer Garner (51) hatte dem Oscarpreisträger drei Kinder geschenkt. Dass ihr Familienglück trotz Trennung fortbesteht, beweisen die Ex-Partner nun im gemeinsamen Urlaub: Ben und Jennifer bleiben für ihre Kinder weiterhin ein Dream-Team!

Auf Paparazzi-Bildern, die unter anderem Bild vorliegen, sieht man den stolzen Vater am Flughafen von Florenz mit seiner Familie. Strahlend schließt Ben erst seine drei Kinder in die Arme, ehe er auf seine Ex-Frau Jennifer zuläuft. Berichten zufolge sollen die Ex-Partner eine halbe Stunde miteinander geplaudert haben. Damit beweisen sie, dass sie sich auch nach ihrer Trennung noch viel zu sagen haben.

Dass sich seine aktuelle Ehefrau wegen ihrer Vorgängerin keine Sorgen machen muss, hatte Ben erst vor Kurzem deutlich gemacht. Vor wenigen Tagen hatte das Paar seinen ersten Hochzeitstag gefeiert. Dafür waren die Verliebten in Los Angeles zur Date-Night in ein Restaurant gegangen und hatten sich für den Anlass ordentlich in Schale geworfen.

ActionPress, Backgrid Jennifer Garner und Ben Affleck im Dezember 2021

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

