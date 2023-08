Böser Rocker? Iris Klein nimmt ihren Mister T in Schutz!

Iris Klein (56) wehrt sich gegen die Hater! Nach ihrer Trennung von ihrem Noch-Mann Peter ist die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin mittlerweile wieder glücklich vergeben. Ihren neuen Partner, den sie im Netz nur Mister T nennt, hält sie aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Dennoch kursieren einige Gerüchte über ihren Freund. Zuletzt wurden ihm rechte Tendenzen unterstellt, weil er Motorradfahrer ist. Das will Iris so nicht stehen lassen und geht dagegen vor – auch rechtlich!

"Hört auf mit euren Unterstellungen. Ihr wisst nämlich gar nichts", schießt die 54-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt wütend hinzu: "Nicht jeder, der Motorrad fährt, ist ein böser Rocker [...] und jemand, der sagt, dass mit der Politik in Deutschland so einiges schiefläuft, ist auch kein schlechter Mensch." Ein Instagram-User scheint es ihr zu weit getrieben zu haben – immer wieder seien dort Lügen und Hass verbreitet worden. In einer inzwischen gelöschten Story erklärt Iris: "Strafanzeige wurde gestellt und beim Anwalt war ich heute auch."

Von den Gerüchten lassen sich die Reality-TV-Bekanntheit und Mister T nicht beirren. Vor wenigen Wochen teilte sie erstmals ein Foto, auf dem sein Gesicht nur von einem Emoji verdeckt wird. "Ganz egal, was in der Vergangenheit war – unsere Zukunft wird wunderschön. Aus jedem Stein, der uns in den Weg gelegt wird, bauen wir uns ein Schloss. Weil wir uns lieben", schwärmte sie darunter.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit Mr. T

