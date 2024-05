Dieses Schwangerschaftsgelüst hat Hailey Bieber aktuell!

Hailey Bieber (27) gibt Einblicke in ihre Schwangerschaft! Gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber (30) erwartet das Model derzeit sein erstes Kind. Nun verrät die Unternehmerin, welches besondere Schwangerschaftsgelüst sie aktuell hat. "Derzeit mein größtes Verlangen: Eiersalat auf einer Gurke mit scharfer Soße. Und nein, ihr dürft nicht urteilen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein Foto von ihrem Snack.

Erst kurz zuvor postete Hailey einige Aufnahmen, auf denen sie stolz ihre Babykugel präsentiert. Die 27-Jährige trug ein rosafarbenes Top in Schmetterlingsoptik, unter dem ihr Bauch zu sehen war. Auf einem weiteren Bild saß Hailey draußen und genoss ein erfrischendes Getränk. Ihr weites weißes T-Shirt hatte die US-Amerikanerin hochgeschoben, sodass ihr nackter Bauch hervorblickte. Die Fans können von den Babybauchfotos kaum genug bekommen. "Ich brauche mehr Fotos! Ich kann es kaum glauben, dass du wirklich schwanger bist", schrieb ein begeisterter Follower unter Haileys Post. "Du siehst so toll aus! Ich freue mich so sehr für euch", ließ ein anderer User wissen.

Die Schwangerschaft hatten Hailey und Justin erst vor wenigen Tagen im Netz verkündet. Das Paar teilte einige Aufnahmen, die während der Erneuerung ihres Eheversprechens auf Hawaii entstanden. Hailey trug ein weißes enges Spitzenkleid von Saint Laurent, unter dem ihre Babykugel deutlich zu erkennen war. Unter dem Post hagelte es Glückwünsche. "Ihr süßen. Herzlichen Glückwunsch, Babe", schrieb beispielsweise Vanessa Hudgens (35).

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

