Chris Pratts Stuntdouble Tony McFarr überraschend verstorben

Tony McFarr kennt man aus erfolgreichen Filmen wie Jurassic World, "Ant-Man" oder Guardians of the Galaxy. Er stand jedoch nicht als Schauspieler vor der Kamera - sondern war als Stuntman tätig! Besonders oft diente Tony als Double für den US-amerikanischen Schauspieler Chris Pratt (44). Donna, die Mutter des Berufssportlers, verkündet gegenüber TMZ nun jedoch traurige Nachrichten: Tony ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Er sei am Montag in seinem Haus in der Nähe von Orlando tot aufgefunden worden. Die genauen Umstände seines Todes sind selbst der Mutter des Stuntman nicht bekannt. Die Nachricht sei für sie komplett "unerwartet und schockierend" gewesen.

Im Gespräch mit dem Magazin befindet sich Donna in tiefer Trauer. "Tony war aktiv und gesund", macht sie verzweifelt deutlich. Auch sie wünsche sich Gewissheit und wolle die genaue Todesursache so schnell wie möglich herausfinden. "Ich habe gehört, dass das Büro des Gerichtsmediziners jetzt toxikologische Tests durchführt", gibt die trauernde Mutter an. Auch TMZ kann diese Information bestätigen. Der Gerichtsmediziner von Orange County arbeite laut der Zeitung derzeit an dem Fall.

Tony begann seine Stuntkarriere mit einer Episode der Fernsehserie Bones im Jahr 2011. Erst vier Jahre später war er jedoch das erste Mal als Stuntdouble für Chris tätig. Während der ersten gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Kinohit "Jurassic World" entwickelte sich zwischen dem Schauspieler und seinem Stuntman eine Freundschaft. Seither arbeiteten die Kollegen in zahlreichen Projekten wie beim Dreh von "Passengers" oder "Guardians of the Galaxy Vol. 2" immer wieder zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt, 2023 in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de