Diebstahl? Katharina Eisenblut zeigt Noch-Ehemann Niko an!

Katharina Eisenblut (29) sorgt seit einigen Wochen für besonders viel Aufsehen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Niko Kronenbitter. Erst Anfang März hatte die Influencerin das Liebes-Aus im Netz verkündet. Seither scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Nach Gewaltvorwürfen beschuldigt die einstige DSDS-Kandidatin ihren Ex nun sogar des Diebstahls. "Als ich am Montag nach Hause kam, erzählten mir Nachbarn, dass mein Ex das Haus leer geräumt hätte", erklärt Katharina gegenüber Bild. Als Antwort darauf habe sie umgehend die Polizei alarmiert und Anzeige erstattet.

Dabei soll es sich nicht einmal um kleine Dinge gehandelt haben, die Niko angeblich mitgehen lassen hat. Unter den gestohlenen Gegenständen soll sich neben Möbeln und einer Gucci-Tasche auch ein Bargeldbetrag von 8.000 Euro sowie 15.000 Euro in Gold befunden haben. Insgesamt sei bei dem Schaden eine stattliche Summe von etwa 32.000 Euro zusammengekommen, wie das Tagesblatt weiter berichtet. Und als wäre das nicht schon genug, sollen bei dem Diebstahl, der ausgerechnet vom einst wichtigsten Menschen in ihrem Leben verübt worden sein soll, auch die Schlösser ihres Hauses ausgetauscht worden sein. Wie genau sich die ganze Situation nach der Anzeige der 29-Jährigen weiterentwickeln wird und ob ihrem Ex-Partner weitreichende Konsequenzen drohen, bleibt vorerst abzuwarten.

Dass Katharina und Niko nun getrennte Wege gehen, bereue die Beauty keineswegs. Im Gegenteil sogar, wie sie vor einigen Wochen in ihrer Instagram-Story ganz offen und ehrlich berichtete. "Meine Trennung ist nun einen Monat her und mir geht es jeden Tag so viel besser. [...] Zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens", ließ sie damals ihre zahlreichen Follower im Netz wissen. Inzwischen ist die Brünette nicht nur sehr viel glücklicher, sondern sogar wieder in festen Händen. Der neue Mann an ihrer Seite ist Dominic Höppner.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Juni 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

