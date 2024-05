"Temptation Island"-Laura ist empört über Phils Sexgespräche

Pikanter Sextalk bei Temptation Island! Phil plaudert in der Männervilla über intime Details – auch ein ungewöhnlicher Ort für ein Schäferstündchen mit Freundin Laura wird dabei zum Thema. "Über einem Club war ein Parkhaus, wo wir hingegangen sind. Das war schon wild. Wir sind natürlich nicht abgeneigt, immer wieder neue Dinge zu probieren", verrät er im Einzelinterview. Kürzlich habe Laura außerdem einen Penisring gekauft – der kam aber noch nicht zum Einsatz. Lauras erste Reaktion darauf? "Gerade würde ich Phil gerne fragen, ob er noch ganz dicht ist", sagt sie in der Sendung.

Für Laura sei mit Phils Plaudereien eine Grenze überschritten worden. "Ich bin richtig sauer. Das geht einfach zu weit", stellt sie klar. Später spricht sie mit ihren Mitstreiterinnen über die Situation – zwar sei ihr Partner nicht fremdgegangen, das Besprechen "solcher Sachen" sei für sie aber ebenso wenig in Ordnung. "Er weiß einfach nicht mehr, was er von sich gibt", resümiert sie über Phil im betrunkenen Zustand.

Bereits in einer vorherigen Folge machte Laura klar: Der übermäßige Alkoholkonsum entspreche nicht der Abmachung der beiden. "Phil hat sich selber eine Grenze gesetzt und die war nichts oder nur wenig zu trinken und dann saß er so extrem besoffen da. Wir hatten keine einzige Grenze, bis auf diese, und er übertritt sie", machte sie deutlich. Trotzdem hat die Beauty das Experiment bislang nicht abgebrochen – die Aussprache am letzten Lagerfeuer könnte spannend werden.

RTL Phil und Laura von Temptation Island

Instagram / laurermarie_ Laura, "Temptation Island"-Kandidatin

