Laura Peuker ist sich sicher: Sie gewinnt Fame Fighting!

Bald ist es so weit: Am 24. Mai wird Laura Peuker gegen Sima Milena bei Fame Fighting Challenger in den Ring steigen. Im Vorfeld gibt sich die ehemalige Temptation Island-Verführerin nun ziemlich siegessicher. "[...] Ich bin mir sicher, dass ich gewinnen werde, weil ich eben so hart trainiere, weil ich an mich glaube, weil ich auch wirklich dran bleibe und weil meine Gegnerin einfach so siegessicher ist und eine große Klappe hat", erklärt sie im Interview mit Promiflash.

Um optimal auf den Kampf vorbereitet zu sein, habe Laura ein straffes Trainingsprogramm aufgestellt. "Also ich bin wirklich aktuell jeden Tag im Training, siebenmal die Woche – mit ganz wenigen Ausnahmen [...]", erzählt die Influencerin. Die harten Workouts gehen nicht spurlos an Laura vorbei: "Mein ganzer Körper tut weh." Dennoch freue sich die 22-Jährige "unglaublich doll" auf die Herausforderung. "Da beißt man gerne mal die Zähne zusammen für so eine kurze Zeit", findet sie.

Ihre Gegnerin Sima konnte bereits im vergangenen Jahr "Fame Fighting"-Luft schnuppern. Damals boxte sie gegen Julia Römmelt (30), weil deren eigentliche Gegnerin Alexa Breit kurzfristig abgesagt hatte. Nach der dritten Runde musste sich die Fitnessinfluencerin geschlagen geben, jedoch trat sie auch ohne Vorbereitung den Kampf an. Dieses Mal scheint sie den Wettbewerb anders anzugehen. In ihrer Instagram-Story gab Sima bereits den ein oder anderen Einblick von ihrem Training.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_pkr Laura Peuker, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bysimamilena Sima Milena, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Laura gegen Sima gewinnen wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube, dass Sima gewinnen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de