"Sie ist magisch": Dean McDermott macht Beziehung offiziell

Jetzt ist es offiziell: Dean McDermott (57) ist vergeben! Das verrät er nun auf Instagram, wo er zwei Fotos von sich und seiner neuen Flamme, Lily Calo, postet. Auf dem einen posieren die beiden Arm in Arm und zeigen ihre abgestimmten Outfits: Der Schauspieler trägt einen gestreiften Anzug, seine Freundin bezaubert in einem eleganten Kleid mit demselben Muster. Auf dem zweiten Schnappschuss verpasst Lily dem Kanadier einen Schmatzer auf die Wange, während dieser verschmitzt in die Kamera lächelt. Dazu schreibt er: "Manchmal musst du einfach deine besten Klamotten anziehen und dein Mädchen ins Magic Castle ausführen. Weil sie magisch ist!" Dahinter fügt er ein Zylinder-Emoji und den Hashtag "#mylovey" hinzu.

Die Fans des Schauspielers sammeln sich in den Kommentaren des Postings und beglückwünschen ihr Idol. Allerdings ist den aufmerksamen Supportern ein kleines Detail aufgefallen: Deans Ex-Frau Tori Spelling (51) hat den Post gelikt! Obwohl die ehemaligen Ehepartner vor Gericht um Unterhalt und das Sorgerecht ihrer Kinder kämpfen, scheint Tori keinen Groll gegen ihren Verflossenen und seine Neue zu hegen. Erst im vergangenen Monat meinte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin in ihrem Podcast "MisSpelling" noch: "Ich mag Lily sehr. Es ist nicht schlecht, es ist nur so anders."

Erst im März dieses Jahres hat Tori die Scheidung eingereicht, aber das Paar hatte schon einige Monate davor getrennt gelebt. Deans neue Freundin Lily soll schon seit vergangenem Oktober im Leben des Schauspielers sein – er wurde im Januar sogar dabei beobachtet, wie er Umzugskisten in ihr Haus trug. Gegenüber Page Six erzählte er im März: "Ich bin so gesegnet, dass sich alle so gut verstehen und miteinander auskommen. Es ist eine wunderbare Sache."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Dean Mc Dermott, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie haltet ihr von Deans Post? So süß! Ich freue mich für ihn! Ich finde den Post etwas zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de