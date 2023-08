Gelüste und Co.: So geht es Antonia Elena in Schwangerschaft

Antonia Elena gibt ein XXL-Schwangerschaftsupdate! Mitte Juli machte die Fitness-Influencerin öffentlich, dass sie wieder schwanger ist. Erst wenige Monate zuvor hatte sie eine Fehlgeburt erlitten und ihren Embryo in der sechsten Woche verloren. Sie und ihr Partner Christian Wolf besuchten daraufhin eine Kinderwunschklinik – dass die erneute Behandlung erfolgreich war, fiel Antonia zunächst schwer zu glauben. Nun verrät sie ein paar Details!

Auf Nachfrage eines Followers plaudert die gebürtige Münchnerin auf Instagram aus: "Ich glaube, ich habe die Einnistung gespürt. Das war wie ein kleiner Stich und hat ein bisschen wehgetan, also nicht viel, aber ich habe gemerkt, da passiert was." Dass sich ihr Körper jetzt in anderen Umständen befindet, macht sich auch in ihrem Essverhalten bemerkbar: "Vorher habe ich gewohnt und ohne Probleme bis 12/13:00 Uhr Protein-gefastet. Heute muss ich spätestens um 6:30 Uhr mein Brot oder Müsli gegessen haben und alle zwei Stunden wieder, sonst wird mir schlecht und ich werde zickig." Sport mache die Blondine weiterhin – mit ihren Ärzten habe sie besprochen, worauf sie achten muss.

Darüber hinaus steht für Antonia fest, dass sie ihr Baby nach der Geburt in einem gewissen Maß auch auf Social Media zeigen möchte. "Von vornherein sagen 'Nein, auf keinen Fall' – dafür stehe ich zu sehr in der Öffentlichkeit und teilte zu viel aus meinem Leben", erklärt die Sportliebhaberin. Sie wolle es einfach so handhaben, wie es sich für sie richtig anfühle.

Instagram / antoniaelena.official Chris Wolf und Antonia Elena im Juli 2022

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, August 2023

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

