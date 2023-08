In Fan-Outfit: Channing Tatum besucht Taylor Swifts Konzert!

Er ist wohl ein großer Fan! Taylor Swift (33) gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Kein Wunder, dass sich ihre zahlreichen Fans die Finger nach Tickets zu ihrer "The Eras Tour" lecken – und während der Shows der Sängerin kocht die Stimmung: Während eines Konzerts in Seattle lösen die Zuschauer sogar ein kleines Erdbeben aus. Unter Taylors Fans finden sich auch einige Stars – auch Channing Tatum (43) besucht eins ihrer Konzerte!

Fotos, die die Moderatorin Gayle King (68) bei Instagram teilt, zeigen den Schauspieler in voller Montur: Rosafarbene Glitzersteinchen, die in Herzform um sein Auge geklebt sind und ein T-Shirt mit der Aufschrift "It's me, hi. I'm the daddy, it's me", in Anspielung auf eine Zeile aus Taylors Song "Anti-Hero". Der 43-Jährige verbrachte den Abend gemeinsam mit seiner Tochter Everly (10) – und offenbar hat der Magic Mike-Darsteller auch viel Spaß bei der Show: Ein Video zeigt ihn, wie er eine ordentliche Performance aufs Parkett legt.

Auch wenn es mittlerweile danach aussieht, als würde sich Channing ziemlich wohl in seiner Rolle als alleinerziehender Papa fühlen, hatte er zuerst so seine Zweifel. Nach der Scheidung von Jenna Dewan (42) gab er in einem Interview zu: "Ich hatte nicht vor, alleinerziehender Vater zu werden, das stand nicht in den Karten [oder] zumindest nicht in meiner Planung. Und ich war ziemlich nervös."

Instagram / gayleking Gayle King und Channing Tatum bei Taylor Swifts Konzert

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

ActionPress Channing Tatum, Vanity Fair Oscar Party 2023

