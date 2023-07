Bei "The Eras Tour": Taylor Swifts Fans lösen Erdbeben aus!

Da hat wohl im wahrsten Sinne des Wortes die Erde gebebt! Taylor Swift (33) sorgte in den vergangenen Wochen nicht bloß mit ihrem Liebesleben für jede Menge Schlagzeilen. Ihre "The Eras Tour" wird zu einem wahren Kassenschlager! Nahezu jeder Fan der Sängerin möchte eine Karte für dieses Spektakel ergattern. Dabei ist es wohl kaum verwunderlich, dass sie Taylor Swift auf ihren Konzerten so sehr feiern, dass Erdbeben ausgelöst werden!

Laut der Seismologin Jackie Caplan-Auerbach habe es jeweils am 22. und 23. Juli ein Erdbeben in Seattle gegeben – genau an den Daten, an denen dort auch Taylors "The Eras Tour" stattfand! Wie sie gegenüber CNN verlauten lässt, haben wohl die Tanzeinlagen zu seismischer Aktivität geführt. Diese "komme einer Erdbebenstärke von 2,3 Magnituden gleich". Diese Bebenstärke wird als "extrem leicht" eingestuft. "Ich habe mir die Daten beider Nächte angesehen und festgestellt, dass es dieselben Muster von Signalen sind", erklärt die Expertin zudem.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Vorfälle, bei denen ein Event ein Erdbeben ausgelöst hat. 2011 hatte der Touchdown von Marshawn Lynch bei einem Footballspiel der Seattle Seahawkes ähnliche Auswirkungen, welche als "Best Quake" bezeichnet werden. Doch scheinbar haben Taylors Fans noch einmal ordentlich einen draufgesetzt. "Das Beben war doppelt so stark als beim 'Best Quake'", berichtet die Seismologin.

