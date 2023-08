Nach Skandaljahren: Michael Wendler geht wieder auf Tour

Fans von Michael Wendler (51) aufgepasst! Der Schlagersänger hatte seine Karriere in den vergangenen Jahren pausiert. Offenbar hatte er den Fokus eher auf seine Ehefrau Laura Müller (23) und seit Kurzem auch auf ihren gemeinsamen Sohn gelegt, der vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickte. Auch mit seinen Verschwörungstheorien hatte er für reichlich Aufsehen gesorgt. Vor einigen Monaten verkündete der Musiker dann, bald Konzerte mit brandneuen Hits zu spielen – und nun ist es so weit: Michael geht wieder auf Tour!

Das verkündet nun sein Management in einer offiziellen Pressemitteilung: "Nach einer mehr als vierjährigen Pause wird der Ausnahmekünstler wieder auf Tour gehen und sein Publikum mit mitreißenden Hits und unvergesslichen Melodien verzaubern", heißt es darin. Doch die "EGAL-Konzerttour" wird nicht nur in Deutschland stattfinden – der Auftakt sei in Griechenland für Ende April 2024 geplant. "Die Fans können sich auf eine unvergessliche Liveshow freuen, die von Emotionen, Energie und echtem Schlagerfeeling geprägt sein wird", erklärt Michaels Management weiter.

Erst vor wenigen Tagen gaben Michael und seine Laura weitere News bei Facebook bekannt: "Ab August startet unser neuer Podcast 'Die Wendlers'." Was genau das Thema des Podcasts sein wird, ist bisher allerdings noch unklar. Er verriet lediglich, dass die Hörerschaft sich auf spannende und "nie zuvor enthüllte Storys rund um unser Leben" freuen könne.

Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

Anzeige

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de