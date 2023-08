Bye-bye, rote Haare: Emma Stone trägt nun einen blonden Bob

Sie hat einen neuen Look! Die Schauspielerin Emma Stone (34) ist bekannt für ihre rötliche Frisur. Hin und wieder kommt es vor, dass sie sich für neue Rollen in gewissen Filmen die Haare färben muss. Doch jetzt stattete sie auch außerhalb von den Dreharbeiten einem Friseur einen Besuch ab und hatte wohl Lust auf eine große Veränderung. Mit einem neuen blonden Haarschnitt verabschiedete sie sich nämlich von ihrer Signature-Frisur.

Friseurin Mara Roszak postete auf Instagram ein Selfie von Emma mit ihren neuen Haaren und schrieb dazu: "Cool girly Bob für den Sommer", und zeigte damit ihre Begeisterung für ihr neues Werk an der Schauspielerin. Auf dem Foto überrascht Emma ihre Fans mit einem blonden Bob. Die Frisur erinnert an ihre alte Rolle als Gwen Stacy in dem Film "The Amazing Spider-Man". In den Kommentaren unter dem Selfie wird die Schauspielerin mit Komplimenten überhäuft. "Ihr Bild sollte einfach in jedem Wörterbuch neben dem Wort 'schön' stehen", schreibt ein Fan.

Emma probiert, ihr Leben relativ privat zu halten. So hat sie das Foto von ihrem neuen Look nicht selbst im Netz veröffentlicht, sondern dies ihrer Friseurin überlassen. Die Schauspielerin und ihren Mann Dave McCary (38) in der Öffentlichkeit zu sehen, ist deshalb ebenfalls ein seltener Anblick.

Getty Images Emma Stone, TV-Bekanntheit

Getty Images Andrew Garfield und Emma Stone im Juni 2012

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone, 2019

