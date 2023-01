Seltener öffentlicher Ausflug von Emma Stone und ihrem Dave!

Emma Stone (34) und ihr Liebster Dave McCary (37) sind ein eingespieltes Team! Das Paar geht bereits seit mehr als sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im März vergangenen Jahres ist ihre gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen. Die Eheleute teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern arbeiten auch zusammen. Bei der Vorführung eines gemeinsamen Projektes wurden die Turteltauben nun vereint gesehen.

Der Regisseur schwänzte den roten Teppich bei der Vorführung von "When You Finish Saving the World". Seine Frau hingegen posierte für die Fotografen in einem cremefarbenen Midi-Ärmel-Kleid und schwarzen Stiefeln. Doch Fans des Ehepaares müssen nicht auf einen gemeinsamen Auftritt der beiden verzichten! Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Verliebten gemeinsam auf dem Weg zu der Veranstaltung. Darauf lässt Emma ihr Styling mit einem Regenschirm schützen und Dave läuft leger gekleidet mit Lederjacke und beigefarbener Hose neben ihr her.

Die Turteltauben leben gerne eher zurückgezogen. Im November waren sie allerdings bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrer Tochter gesehen worden. Die kleine Louise hatte dabei die meiste Zeit in ihrem Kinderwagen gesessen und war abwechselnd von Emma und Dave geschoben worden.

Getty Images Emma Stone, Januar 2023

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone, 2019

MEGA Emma Stone, Dave McCary und ihre Tochter Louise Jean, 2022

