Ewige On-off-Liebe: Will Katie Price heimlich Carl heiraten?

Soll es jetzt für immer halten? Katie Price (45) und Carl Woods (34) machten vor drei Jahren ihre Beziehung öffentlich. Das einstige Model und der ehemalige Love Island-UK-Kandidat hatten sich sogar verlobt – zu einer Hochzeit kam es bisher aber nicht. Dabei hatte sich Katie sogar schon Blumen dafür ausgesucht. Doch ihre Liebe wurde unbeständig. Seit fast eineinhalb Jahren sind sie und Carl mal zusammen, mal getrennt. Aktuell scheinen sie wieder miteinander anzubandeln. Das On-off-Paar will angeblich sogar heiraten!

"Katie plant eine heimliche Hochzeit mit Carl und danach eine große Party. Es wird bald so weit sein. Sie liebt den Nervenkitzel des Heiratens und möchte es wieder tun", erzählt ein Insider aus dem Umfeld der beiden gegenüber OK!. Die fünffache Mutter könne es kaum erwarten, ihrem Auserwählten das Jawort zu geben. "Die Kinder werden dabei sein, aber sie wird es ihrer Mutter nicht sagen, bevor es vollbracht ist. Katie weiß, dass Amy wütend wäre und ihr raten würde, es nicht zu tun", will der Informant wissen. Deswegen soll die 45-Jährige ihrem potenziellen Ehemann sogar vorgeschlagen haben, in das schottische Dorf Gretna Green abzuhauen.

Für Katie wäre es die vierte Ehe. Nach Peter Andre (50) war sie mit Alex Reid (48) und Kieran Hayler (36) verheiratet. 2020 hatte sie The Sun erklärt, warum Carl das Zeug hat, wirklich ihr Mann fürs Leben zu werden: "Es ist so schön, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht berühmt werden will. Es gibt eine Menge Mister Prices da draußen, aber nur einen Mister Woods."

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

MEGA Carl Woods und Katie Price, Juli 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

