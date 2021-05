Läuten bei Katie Price (42) und Carl Woods etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Vor wenigen Wochen machte das britische Reality-TV-Sternchen öffentlich, dass ihr Freund um ihre Hand angehalten hat. Auf diesen Moment hatte Katie schon lange gewartet. Und wie es nun scheint, ist sie auch, was die Hochzeitsplanung anbelangt, etwas ungeduldig – zumindest hat sie offenbar schon Blumen für die Feier ausgesucht.

In ihrer Instagram-Story repostete die 42-Jährige nun ein Video eines Floristen, der gerade einen riesigen Strauß rosafarbener Tulpen zusammenbindet – offenbar für den Tag von Katies Eheschließung. Sie schrieb dazu nämlich: "Hochzeitsblumen, auf gehts." Der Blumenhändler reagierte darauf wiederum mit einem: "Woo hoo!" Scheint ganz so, als wäre er ziemlich aufgeregt, die fünffache Mutter bei der Vorbereitung für ihren großen Tag zu unterstützen.

Schon vor wenigen Tagen betonte Katie in einem Interview mit OK!, dass sie sich mit der Hochzeit nicht mehr allzu viel Zeit lassen möchte, sondern Carl noch in diesem Jahr das Jawort geben wolle. Immerhin leidet ihre Mutter an einer unheilbaren Lungenkrankheit – und das Playmate möchte, dass sie bei der Trauung noch dabei ist: "Sie weiß, dass es mir gutgehen wird – es bringt ihr Frieden."

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods, 2020

