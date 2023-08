Nach Bryans Tod: Jennifer Aniston tröstet Sandra Bullock!

Sie kann auf ihre Freundin zählen! Die Schauspielerin Sandra Bullock (59) trauert um ihren langjährigen Partner Bryan Randall. Der Fotograf verstarb am Samstag an der Krankheit ALS und ließ seine berühmte Freundin in tiefer Trauer zurück. In dieser schweren Zeit kann sich die Oscar-Preisträgerin auf die Unterstützung von Freunden und Kollegen aus der Filmbranche verlassen: Offenbar steht ihr unter anderem Jennifer Aniston (54) bei!

Wie unter anderem Bild berichtet, verbinde die beiden Schauspielerinnen eine innige Freundschaft. Diese hatte Jennifer zuletzt anlässlich Sandras Geburtstag auf Instagram mit rührenden Zeilen gewürdigt. Es ist daher davon auszugehen, dass die "Friends"-Darstellerin ihrer trauernden Kollegin auch in diesen schweren Zeiten beisteht. Darüber hinaus soll Sandra auch auf den Halt von Ryan Reynolds (46) und Demi Moore (60) zählen können.

Sandra hatte ihren Liebsten bis zu dessen Tod gepflegt. Von ihrer Schwester hatte sie dafür im Internet viel Wertschätzung erfahren. Diese hatte geschrieben: "Es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er in meiner erstaunlichen Schwester und der von ihr zusammengestellten Gruppe von Krankenschwestern, die ihr bei der Pflege in ihrem Haus halfen, die besten Betreuer hatte."

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Getty Images Jennifer Aniston im März 2023

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

