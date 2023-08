Nach Gewaltvorwürfen: Dustin Lance Black steht vor Gericht!

Jetzt wird es ernst! Der Drehbuchautor Dustin Lance Black (49) ist vor allem für seinen oscarprämierten Film "Milk" bekannt. Gemeinsam mit seinem Ehemann Tom Daley (29) macht er sich außerdem für Schwulenrechte stark. In den vergangenen Monaten hatten allerdings unschöne Nachrichten die Runde gemacht: Dustin soll die BBC-Moderatorin Teddy Edwardes in einem Nachtklub körperlich angegriffen haben. Wie nun bekannt wird, steht der Drehbuchautor deswegen seit heute in Westminster vor Gericht!

Wie Mirror berichtet, erschien Dustin heute im Gericht von Westminster, um sich wegen der Gewaltvorwürfe zu verantworten, die im vergangenen Sommer gegen ihn laut geworden waren. Im April hatte er bereits auf "nicht schuldig" plädiert und die Behauptungen, er hätte Teddy in einem Nachtklub mit einem Getränk übergossen, für unwahr erklärt. Angeblich war es nach diesem Vorfall zu Handgreiflichkeiten gekommen, die von beiden Parteien ausgegangen sein sollen. Berichten zufolge sei der Drehbuchautor enttäuscht darüber, dass die Moderatorin die Sache gerichtlich klären wolle, obwohl sie sich im Klub ebenfalls nicht korrekt verhalten hatte.

Erst im April hatten Dustin und sein Mann Tom mit süßen Baby-News von sich reden gemacht. Überraschend hatte das Paar die Geburt seines zweiten Kindes verkündet. Der kleine Robbie war durch die Ankunft von Phoenix Rose zu einem großen Bruder geworden. Kurze Zeit später hatten die stolzen Väter ein erstes Foto ihres jüngsten Sprosses geteilt.

Getty Images Dustin Lance Black, Drehbuchautor

Getty Images Dustin Lance Black im Oktober 2022

Getty Images Dustin Lance Black und Tom Daley bei den GAY Times Honours Awards 2022

