Nach einer etwas altmodisch anmutenden Verkündigung geht es jetzt ab ins Internet! Tom Daley (24) und Dustin Lance Black (44) sind Papas geworden. Eine Leihmutter erfüllte dem homosexuellen Paar seinen Kinderwunsch und brachte am Mittwoch einen gesunden Jungen auf die Welt. Die frohe Botschaft veröffentlichten der Profi-Turmspringer und der Drehbuchautor am Samstag mit einer klassischen Zeitungsanzeige. Im Netz präsentieren sich die frischgebackenen Eltern nun ganz emotional und machen ihrem Spross Robert Ray eine süße Liebeserklärung!

Tom teilte auf seinem Instagram-Account ein erstes Foto von seinem Baby, auf dem dessen winzige Füße abgebildet sind. "Der magischste Moment meines Lebens. All die Liebe und die Freude, die du in unser Leben gebracht hast, ist unermesslich. Unser kostbarer Sohn", hieß der Wassersportler seinen Nachwuchs willkommen und verriet direkt auch Roberts Spitznamen: Robbie.

Ehemann Dustin nutzte die Gunst der Stunde für ein anderes Anliegen: "Danke an all die Menschen, die dabei geholfen haben, unseren Traum, eine Familie zu haben, in diese wunderbare Realität umzusetzen." Passend dazu postete der 44-Jährige das erste Bild zu dritt, auf dem die stolzen Väter ihren Minischatz gemeinsam in den Händen halten. Doch auch auf diesem Pic ist Robbie nicht in Gänze, sondern lediglich sein Hinterkopf zu sehen.

Richard Stonehouse/Getty Images Tom Daley in Liverpool

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance Black bei ihrer Baby-Party

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for 2018 Writers Guild Awards L.A. Ceremony Dustin Lance Black beim Writers Guild of America Award

