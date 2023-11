Nach Freispruch: Video zeigt Dustin Lance Blacks Übergriff!

Der Fall Dustin Lance Black (49) findet kein Ende! Der Filmemacher hatte sich bis zuletzt vor Gericht verantworten müssen. Eine BBC-Moderatorin hatte ihm vorgeworfen, sie in einem Klub körperlich angegriffen zu haben – nach einem intensiven Prozess wurde der Oscar-Preisträger schließlich am Mittwoch freigesprochen. Kommt es jetzt zu einer Wendung? Neue Aufnahmen zeigen den Vorfall nun nämlich mit allen pikanten Details...

The Sun liegt nun Material der Überwachungskameras des Klubs vor, in dem es zu der angeblichen Körperverletzung gekommen sein soll. Das Video zeigt offenbar Dustin, seinen Mann Tom Daley (29) sowie die Anklägerin Teddy Edwardes und eine weitere Frau. Zwischen den Parteien herrscht wohl Streit – Dustin greift dann scheinbar nach Teddys Arm, die ihm beim Weggehen an den Kopf schlägt.

Ob dieses Video eine Auswirkung haben wird? Immerhin ist der Fall eigentlich geschlossen. Die Richterin wies die Klage mit der Begründung ab, dass die Beweislage zu dünn sei. Zuvor hatte die Polizei bereits zugegeben, Beweismaterial verloren zu haben.

Getty Images Dustin Lance Black und Tom Daley im Oktober 2019 in London

Getty Images Dustin Lance Black im Oktober 2022

Getty Images Dustin Lance Black im Juni 2022 in Los Angeles

