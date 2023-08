Ohne Meghan unterwegs: Hat Prinz Harry etwa viel mehr Spaß?

Prinz Harry (38) scheint seinen Solo-Trip zu genießen. Der Sohn von König Charles (74) ist gerade zu Besuch in Japan. Dort wird er sich den ISPS Handa Polo Cup anschauen. Doch dem Turnier wird er ohne seine Frau Herzogin Meghan (42) beiwohnen. Ein seltener Anblick, denn das royale Ehepaar scheint normalerweise unzertrennlich. Dass seine Liebste in Kalifornien geblieben ist, macht dem Rotschopf aber offenbar nichts aus: Harry amüsiert sich wohl auch ohne Meghan.

Das meint ein Körpersprachen-Experte an Harrys Mimik und Gestik erkannt zu haben. "Sein Mund war offen und seine Augen waren ganz weit aufgerissen, und das ist der Inbegriff von echtem Glück. Er hatte Spaß und fühlte sich wohl, ohne Druck oder Drama", meint der Profi zu The Mirror. Auch im Gespräch mit den Polospielern habe der 37-Jährige gelacht und gezeigt, wie viel Freude ihm die Veranstaltung mache. Er habe es sichtlich genossen, "in dieser Umgebung zu sein", so der Experte. Dass seine Liebste nicht mit dabei war, schien Harry also nicht den Spaß zu nehmen.

Kurz bevor Harry allein nach Japan reiste, hatten er und Meghan sich zum ersten Mal richtig mit Krisengerüchten beschäftigen müssen. Böse Zungen hatten behauptet, dass das Glück in ihrer Beziehung zu bröckeln begonnen habe. Wie um die Behauptungen zu beseitigen, hatten die beiden auf der Archewell-Website ein Video gepostet, dass sie harmonisch im Garten zeigt.

Getty Images Prinz Harry, Juli 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

