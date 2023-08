Starttermin zur neuen "The Voice of Germany"-Staffel steht!

Für Fans hat das Warten bald ein Ende! The Voice of Germany geht in die nächste Runde. Seit Juni steht fest, dass es in diesem Jahr eine komplett neue Jury bei der beliebten Gesangsshow geben wird. Neben Bill (33)

und Tom Kaulitz (33) sind auch Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Shirin David (28) mit von der Partie. Nun steht endlich auch der Starttermin der 13. "The Voice of Germany"-Staffel fest!

Laut einer aktuellen Pressemitteilung geht die Suche nach neuen Gesangstalenten ab dem 21. September um 20.15 Uhr los. Die Ausstrahlung erfolgt dann erneut donnerstags bei ProSieben und freitags in SAT.1. Fünf der Juroren können damit ihr Debüt als "The Voice of Germany"-Coaches feiern – und das ist eine echte Premiere seit der Erstausstrahlung!

Im Gegensatz zu den anderen Gesangscoaches hat Ronan bereits Erfahrung als "The Voice"-Coach in Australien und Großbritannien. Dennoch fühlt der gebürtige Ire sich ziemlich geehrt, nun auch in Deutschland am heiß begehrten Buzzer sitzen zu dürfen: "Ich bin überwältigt, wie gut das Talent hier ist. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe – und das ist wirklich krass."

