Zwölf Kilo weniger: Robbie Williams plant Beauty-Eingriff!

Robbie Williams (49) hat Großes vor! Der Musiker kämpft bereits seit einigen Jahren mit einer dysmorphen Störung – exzessive und falsche Wahrnehmung des eigenen Körpers. Darum nahm der "Angels"-Interpret in den vergangenen Monaten bereits knapp zwölf Kilo ab. Nach dem starken Gewichtsverlust ist bei dem Weltstar aber noch nicht Schluss mit der körperlichen Veränderung, denn: Robbie plant nach der Abnahme nun einen kosmetischen Eingriff!

Im Interview mit The Sun sprach der Mann von Ayda Field (44) offen über seine Pläne: "Ich möchte ein paar Filler an den Augen, denn ich sehe aus, als hätte ich hohle Augen." Zudem erklärte der vierfache Vater, er könne die Vorurteile, die viele Menschen gegenüber solchen Eingriffen hätten, nicht verstehen: "Die meisten Leute in meiner Branche hatten sehr gute Schönheits-OPs! Niemand sieht das Gute daran!"

Was Robbies Fans wohl zu diesem Plan sagen? Immerhin sind sie seit seinem starken Gewichtsverlust in großer Sorge um ihr Idol. Unter einem Oben-ohne-Foto des Entertainers hatten sie ihren Emotionen freien Lauf gelassen. "Zu dünn … du siehst ungesund aus" oder "Ich liebe dich immer noch, aber du musst wieder etwas Fleisch auf die Knochen bekommen!", hatten sie geschrieben.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, Musiker

Getty Images Robbie Williams im Juni 2023

