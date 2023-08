Alles inszeniert? Tori Spelling hat wohl keine Geldsorgen!

Ist das alles nur eine Masche? Nach rund 18 Ehejahren gehen Tori Spelling (50) und Dean McDermott (56) mittlerweile getrennte Wege. Seit der Trennung halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Beverly Hills, 90210-Darstellerin mit Geldproblemen zu kämpfen hat. Sie soll mit ihren Kindern unter anderem in billigen Motels untergekommen sein und aktuell Urlaub auf einem Campingplatz machen. Ein Insider behauptet nun, dass Tori all das bloß inszeniere!

"Sie hat schon immer gerne das Opfer gespielt und denkt, dass sie mit den aktuellen Fotos nicht nur Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch Sympathiepunkte sammeln kann", plaudert ein Fotograf aus Toris Nachbarschaft gegenüber Bild aus. Er ist sich ganz sicher, dass die Blondine bloß Schlagzeilen machen wolle, um eine eigene Realityshow zu bekommen. "Sie ist dafür bekannt, Situationen zu überspitzen, um im Gespräch zu bleiben", betont der Insider.

Paparazzi lichteten die 50-Jährige erst am Dienstag am Strand in der Nähe eines Campingplatzes ab. Auf den Bildern zeigt sich Tori ausgelassen mit ihren Kids. Ihre Freunde und Bekannten haben allerdings schon länger nichts mehr von ihr gehört! "Tori antwortet nicht auf Anrufe und hat sich quasi aus dem Staub gemacht, was ihre engen Freunde sehr beunruhigt", hatte eine Quelle gegenüber Daily Mail berichtet.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im November 2019

Anzeige

Getty Images Tori Spelling mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de