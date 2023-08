Baby-Glück: Brody Jenner und Tia Blanco sind Eltern geworden

Was für schöne Nachrichten! Brody Jenner (39) ist ein erfolgreicher Reality-TV-Star und vor allem bekannt durch seine berühmte Familie rund um das Oberhaupt Caitlyn Jenner (73). Privat hat Brody sein Glück in Partnerin Tia Blanco gefunden – erst vor wenigen Monaten hatte das Paar verkündet, Nachwuchs zu erwarten. Nun war es so weit und die beiden durften einen kleinen Wonneproppen auf der Welt willkommen heißen: Brody und Tia sind Eltern einer Tochter geworden!

Auf seinem Instagram-Account teilt Brody einen Clip, der Tia bei der Wassergeburt zeigt. Eine Hebamme holt das Baby aus dem Wasser und legt es der stolzen Mutter in die Arme. Brody kniet hinter seiner Partnerin und betrachtet stolz den kleinen Wonneproppen. Dazu schreibt er: "Wir haben unser kleines Mädchen, Honey Raye Jenner, am 29. Juli auf der Welt begrüßt. Mama und Baby erfreuen sich bester Gesundheit. Wir sind so unfassbar verliebt und schätzen diese wertvolle Zeit als Familie."

Erst im Juni hatte das Paar seine Verlobung verkündet. Brody war vor seiner hochschwangeren Freundin auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten. Unter den Verlobungsclip hatte der angehende Bräutigam geschrieben: "Ich kann es kaum erwarten, dich für immer zu lieben."

Anzeige

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tiarah Blanco, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Brody Jenner im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tia Blanco

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden tatsächlich einen Clip von der Geburt teilen? Ja, das habe ich erwartet. Nein, das überrascht mich tatsächlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de