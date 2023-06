Während Schwangerschaft: Brody Jenner und Tia sind verlobt!

Brody Jenner (39) hat die Frage aller Fragen gestellt! Im vergangenen Jahr hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Sohn von Caitlyn Jenner (73) die Surferin Tiarah Blanco datet. Im Juni 2022 bestätigten die beiden ihre Beziehung dann mit einem Selfie im Netz. Ende des Jahres verkündete das Paar dann, dass es Nachwuchs erwartet. Jetzt legten die Turteltauben noch einen obendrauf: Brody und Tia sind verlobt!

Mit einem Video auf Instagram teilt der The Hills-Star die frohe Botschaft. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie er in einem weißen Hemd und einer kurzen beigen Hose in einem Garten vor seiner Liebsten steht. Auch seine Liebste hatte sich herausgeputzt, denn sie trägt ein rosafarbenes Kleid und ein passendes Diadem auf dem Kopf. Doch dann geht der Halbbruder von Kylie Jenner (25) vor der Profisurferin auf die Knie und hält um die Hand seiner schwangeren Freundin an. Freudestrahlend nimmt die Blondine den Antrag an und fällt ihrem Liebsten um den Hals. "Ich kann es kaum erwarten, dich für immer zu lieben", schreibt der Realitystar zu dem Video.

Neben der anstehenden Hochzeit dürfen sich die beiden erst einmal auf ihren Nachwuchs freuen. Ende vergangenen Jahres hatte Tia sogar das Babygeschlecht verraten: In einem kurzen Clip kämpfen ein Mädchen und ein Junge gegeneinander, wobei das Mädchen ihren Gegner bezwingt. "Ich kann es kaum erwarten, dass Brody der beste Mädchen-Papa der Welt wird! Ich liebe dich", hatte die Beauty zu dem Auflösungsvideo dazugeschrieben.

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tia Blanco

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tia Blanco

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tiarah Blanco, Juni 2022

