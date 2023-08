Hotte Pose! Stefanie Giesinger posiert oben ohne am Strand

Stefanie Giesinger (26) lässt beinahe alle Hüllen fallen. Seit ihrem Sieg von Germany's Next Topmodel im Jahr 2014 könnte es kaum besser für die Beauty laufen. Neben ihrer erfolgreichen Modelkarriere ist die gebürtige Kaiserslauterin auch in den sozialen Medien als Influencerin tätig. Dort nimmt sie ihre Community regelmäßig mit durch ihren ungeschminkten und ungefilterten Alltag. So wie auch jetzt wieder: Ganz natürlich und braun gebrannt präsentiert sich Stefanie fast hüllenlos im Urlaub.

Während der Sommer in Deutschland eine Pause einlegt, scheint die 26-Jährige ihren Urlaub in der Sonne zu genießen. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen pikanten Schnappschuss vom Strand. Nicht nur ohne Make-up, sondern auch oben ohne präsentiert sie sich ihren Followern. Dabei verdeckt die Influencerin ihre Brust einzig mit ihrer Hand und erlaubt somit einen Blick auf ihren mega Beach-Body. Dabei lässt es sich Steffi sichtlich gut gehen. In einem Feed-Post teilt sie noch weitere Bilder von ihrem Trip: mitunter ein Selfie und einen Ganzkörper-Schnappschuss.

Auch die Community des Models ist hin und weg. In Sekundenschnelle sammeln sich zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte des Beitrags. "Beach Babe", kommentiert da beispielsweise die GNTM-Gewinnerin von 2017, Céline Bethmann (25). Auch Fashion-Bloggerin Sonia Lyson kann nicht anders als ihrer Begeisterung mit einem "Queen" Ausdruck zu verleihen.

