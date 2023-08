Kylie Jenner bekommt im Urlaub Geburtstagsglückwünsche!

Sie lässt es sich gut gehen! Die Unternehmerin Kylie Jenner (26) kann in jungen Jahren schon eine erfolgreiche Karriere und ein zweifaches Kinderglück vorweisen. Anlässlich ihres 26. Geburtstages ist die Beauty nun an einen traumhaften Urlaubsort gereist und teilt Fotos vom Strand mit ihren Fans. Während sie in der Ferne weilt, erhält Kylie zahlreiche Geburtstagsglückwünsche via Social Media. Diese Familienmitglieder denken an das berühmte Geburtstagskind!

Auf Instagram lässt Kylie ihre Fans an ihrer Geburtstagsreise teilhaben. Unter Schnappschüsse, die vor traumhafter Strandkulisse aufgenommen wurden, schreibt die Influencerin schlicht: "26." Ihre Mama Kris Jenner (67) lässt ihre jüngste Tochter via Social Media wissen: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist vielleicht die Jüngste, aber manchmal bist du viel weiser und reifer als ich. [...] Ich bin so stolz auf dich."

Auch von ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (27) erhält die zweifache Mutter eine Botschaft zu ihrem Ehrentag. In seiner Instagram-Story teilt das Model ein altes Foto aus dem Jenner-Familienalbum, auf dem es als Kleinkind zu sehen ist, das eine neugeborene Kylie im Arm hält. Dazu schreibt die brünette Schönheit: "Alles Gute zum Geburtstag, meine winzig kleine Babyschwester."

