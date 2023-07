"Mein großer Junge": Kylie Jenner teilt süße Fotos mit Aire!

Der kleine Aire (1) ist ganz schön groß geworden! Im Februar des vergangenen Jahre durften Kylie Jenner (25) und Travis Scott (32) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Der kleine Aire machte Stormi Webster (5) somit zur großen Schwester. Das Nesthäkchen beweist schon jetzt, dass es seiner berühmten Mama in Sachen Mode nichts nachsteht. Stylish posiert Kylie mit Aire für eine süße Reihe an Schnappschüssen!

In Kylies neuestem Beitrag auf Instagram posiert sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann auf dem Arm in lässigen Outfits. Der Realitystar selbst trägt dabei ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Rock sowie eine Cap in einem Tarnmuster. Der Einjährige ist in ähnlichen Farben wie seine Mama gekleidet: Er trägt ebenfalls ein weißes Oberteil mit Aufdruck und eine militärgrüne Hose. Im Gegensatz zu Kylie wirkt Aire auf den Aufnahmen allerdings noch ein wenig schüchtern. Stolz schreibt die Zweifachmama zu ihrem Post: "Mein großer Junge."

Erst kürzlich wurde Aires Name offiziell geändert. Bei seiner Geburt hatte er nämlich noch Wolf Jaques geheißen! Doch die Eltern entschieden sich mit dem Grund um, dass das nicht sein Name sei und veranlassten eine Namensänderung. Wie E! News berichtete, sei die offizielle Änderung mittlerweile erfolgt.

Kylie Jenner auf der Met Gala 2023

Aire Webster und Kylie Jenner im Juli 2023

Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

