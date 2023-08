Nach Camila: Comeback für Shawn Mendes und Chiropraktikerin?

Bandelt Shawn Mendes (25) etwa wieder mit Jocelyne Miranda an? Ende des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass der Sänger und die Chiropraktikerin sich daten. Doch im April wurde der Kanadier überraschend knutschend mit seiner Ex Camila Cabello (26) gesichtet. Immer wieder zeigten sich die beiden seither gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im Juni kam es dann aber erneut zur Trennung. Nun sorgt der Musiker erneut für eine Überraschung: Shawn war wieder mit Jocelyne unterwegs!

Auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 25-Jährige gemeinsam mit der Chiropraktikerin durch Los Angeles spaziert – und das an seinem Geburtstag. Handelte es sich dabei etwa um ein Date? Nur mit einer kurzen Hose bekleidet machte Shawn am Dienstag mit Jocelyne nicht nur eine kleine Wanderung, sondern ging mit ihr auch Lebensmittel einkaufen. Die 51-Jährige trug dabei eine kurze Leggings mit einem Oversize-Shirt.

Noch im Juni hatte ein Insider gegenüber People geäußert, dass der "Stitches"-Interpret vorerst nicht an einer neuen Liebe interessiert sei. "Shawn ist noch dabei, zu wachsen und sich selbst zu entdecken. Er braucht Zeit für sich, um das zu tun, was ihn glücklich macht", hatte die Quelle verraten.

