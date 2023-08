Ohne Harry: Herzogin Meghan feiert auf Taylor-Swift-Konzert

Herzogin Meghan (42) macht sich eine schöne Zeit. Die ehemalige Suits-Darstellerin ist derzeit mit ihren beiden Kindern allein in Kalifornien. Ihr Mann Prinz Harry (38) reiste nach Japan, um dort eine Sportveranstaltung zu besuchen. Seine Solo-Reise befeuerte die Krisengerüchte, die das Paar aktuell umrankt – und das, obwohl sie sich erst vor wenigen Tagen als harmonische Einheit präsentierten. Nun besucht Meghan während Harrys Reise ein Konzert.

Wie das Hello! Magazine berichtet, gönnt Meghan sich in Abwesenheit ihres Mannes einen Mädelsabend. Zusammen mit einer ihren besten Freundinnen, Lucy Fraser, soll sie die Show von Popstar Taylor Swift (33) in Los Angeles besucht haben. Die britische Journalistin ist nicht nur eine enge Vertraute der Herzogin von Sussex, sondern auch mit ihre älteste Freundin. Die beiden sollen sich schon vor Harry gekannt haben. Sie sollen zu dieser Zeit schon viel zusammen unternommen haben und sind wohl sogar zusammen verreist.

Harry schaute sich derweil den ISPS Handa Polo Cup in Tokio an und schien dabei auch richtig Spaß zu haben. Ein Experte für Körpersprache analysierte die Mimik und Gestik des 38-Jährigen und stellte fest, dass es dem Rotschopf richtig gut geht: "Sein Mund war offen und seine Augen waren ganz weit aufgerissen, und das ist der Inbegriff von echtem Glück." Er soll viel gelacht und die Veranstaltungen genossen haben, so der Experte zu The Mirror.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Taylor Swift, März 2023

Getty Images Prinz Harry beim Rugby World Cup Finale 2019

