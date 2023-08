Auf Entzug? Bella Hadid nimmt Stellung zu Drogengerüchten

Hat Bella Hadid (26) Drogen genommen? Das Victoria's Secret-Model hat seit Jahren immer wieder mit Lymeborreliose zu kämpfen. Vor wenigen Monaten erlitt sie einen weiteren Krankheitsschub. Daraufhin musste sich die Beauty wieder einer intensiven Behandlung unterziehen. Da es daraufhin sehr still um Bella wurde, kamen schnell Gerüchte auf, dass sich die Laufstegschönheit auf einem Entzug befindet. Nun äußert sich das Model erstmals zu diesen unschönen Unterstellungen.

Zu den Gerüchten bezieht das Model jetzt in einem TikTok-Video Stellung. In der Aufnahme filmt sich Bella selbst, wie sie mit ihrem Hund Gassi geht. Offenbar geht sie mit ihrer Hündin zwischen den Behandlungen spazieren. "Nein, ich war nicht in der Reha und nein, ich nehme keine Drogen, also können wir es jetzt sein lassen, nachdem ich euch mit Liebe versorgt habe", schreibt sie in der Videobeschreibung.

Ihre Fans nimmt sie auf der Reise der Behandlung auch immer wieder hautnah mit. So teilte sie erst kürzlich eine Bilderreihe auf Instagram, auf der die Brünette im Krankenhaus behandelt wird. So ist beispielsweise zu sehen, wie der Schwester von Gigi Hadid (28) Blut abgenommen wird oder sie eine Infusion bekommt.

Getty Images Bella Hadid, Juli 2022

Getty Images Bella Hadid, Supermodel

Getty Images Bella Hadid, Oktober 2022

