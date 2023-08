Bella Hadid meldet sich zum Kampf gegen ihre Lyme-Erkrankung

Bella Hadid (26) gibt ein Gesundheitsupdate. Die Laufstegschönheit hat seit Jahren immer wieder mit Lymeborreliose zu kämpfen. Vor wenigen Monaten erlitt sie einen weiteren Krankheitsschub, der im Zuge einer Entzündung unter ihrem Zahn ausgelöst worden war. Sie bekam Antibiotika und Schmerzmittel verschrieben. Der Schmerz hatte sich durch ihr ganzes Nervensystem gezogen. Zuletzt hatte man kaum noch etwas von ihr gehört. Wie geht es Bella jetzt?

"Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf mein erwachsenes Ich, weil es nicht aufgegeben hat", schrieb das Model zu einer Reihe von Instagram-Bildern, die es im Laufe der Jahre bei Arztbesuchen zeigen. So traurig und krank zu sein, obwohl sie von so vielen Privilegien, Chancen und Liebe umgeben sei, sei das Verwirrendste, was Bella je erlebt habe: "In diesem Zustand zu leben, der sich mit der Zeit und der Arbeit verschlimmert, während ich versuche, mich selbst, meine Familie und die Menschen, die mich unterstützen, stolz zu machen, hat mich auf eine Weise belastet, die ich nicht wirklich erklären kann." Ihren Fans versicherte sie, dass es ihr gut gehe. Der langjährige Einsatz für ihre Gesundheit habe sie zu dem gemacht, was sie heute ist: "Ich habe so viel Dankbarkeit und eine neue Perspektive auf das Leben. Diese mehr als 100 Tage Behandlung, fast 15 Jahre unsichtbares Leiden, waren es wert, wenn ich, so Gott will, ein Leben lang Liebe aus einem vollen Becher verbreiten kann und in der Lage bin, zum ersten Mal wirklich ich selbst zu sein." Sie werde zurückkommen, wenn sie bereit dazu ist.

Einen besonderen Dank sprach Bella ihrer Mutter Yolanda (59) aus, die ebenfalls an der Infektionskrankheit leidet: "Ich bin meiner Mama dankbar, dass sie alle meine medizinischen Unterlagen aufbewahrt hat, zu mir gehalten hat, nie von meiner Seite gewichen ist, mich beschützt und unterstützt hat, aber vor allem, dass sie mir in all dem geglaubt hat." In einem weiteren Post bedankte sie sich auch bei ihrem Hund. "Weil er nie von meiner Seite weicht, nicht eine Sekunde lang", betonte das "Model of the Year" 2022.

Bella Hadid, Model

Bella Hadid, Model

Bella Hadid mit ihrem Hund

