Ein Liebespaar? Rami Malek und Emma Corrin halten Händchen

Sind Rami Malek (42) und Emma Corrin zusammen? Im Juli hatten die beiden Schauspieler die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln gebracht. Auf einem Konzert von Bruce Springsteen (73) waren sie nämlich auf der Tribüne beim Turteln erwischt worden. Zu diesem Zeitpunkt war der einstige James Bond-Bösewicht eigentlich noch vergeben – inzwischen soll er aber getrennt sein. Bandelt er nun mit Emma an? Immerhin verbrachten die beiden wieder Zeit zusammen.

Zwischen Rami und Emma läuft offenbar etwas. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, sitzen die beiden in einem Restaurant zusammen und genießen ihr Essen und ein wenig Zweisamkeit. Später wollen Fans die beiden beim Verlassen des Lokals gesehen haben – händchenhaltend. Bisher haben weder die The Crown-Bekanntheit noch ihr Kollege sich zu einer möglichen Romanze geäußert.

Rami war bis diesen August ganze fünf Jahre mit Lucy Boynton (29) durchs Leben gegangen. Die beiden hatten sich 2018 am Set von "Bohemian Rhapsody" kennengelernt. "Sie waren lange Zeit zusammen, hatten sich aber auseinandergelebt. Beide machen mit ihrem Leben weiter und sind mit ihrer Arbeit beschäftigt", hatte ein Insider zu ihrer Trennung erklärt.

Anzeige

Instagram / emmalouisecorrin Emma Corrin im Februar 2021

Anzeige

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lucy Boynton und Rami Malek

Anzeige

Glaubt ihr, dass Rami und Emma sich bald zu den Liebes-Spekulationen äußern werden? Ja, bestimmt! Nein, da wird nichts kommen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de