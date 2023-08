Nach fünf Jahren: Rami Malek soll von Freundin getrennt sein

Ist Rami Malek (42) wieder zu haben? Der Schauspieler geht seit 2018 mit seiner Kollegin Lucy Boynton (29) durchs Leben. Sie hatten sich am Set des Films "Bohemian Rhapsody" kennengelernt, in dem Rami den Musiker Freddy Mercury (✝45) und Lucy dessen Freundin Mary Austin verkörpert hatte. Vor wenigen Wochen wurde der Filmstar allerdings beim Turteln mit der The Crown-Darstellerin Emma Corrin erwischt. Jetzt behauptet ein Insider: Rami ist wohl wieder Single!

Wie mehrere Insider gegenüber The Sun ausplauderten, sei das Paar bereits seit einiger Zeit getrennt. "Sie waren lange Zeit zusammen, hatten sich aber auseinandergelebt. Beide machen mit ihrem Leben weiter und sind mit ihrer Arbeit beschäftigt", verriet einer von ihnen. Rami und Lucy waren zuletzt im Februar gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Der James Bond-Bösewicht soll derzeit viel Zeit mit seinen Freunden verbringen und sich über die Sommermonate sehr amüsieren. Doch auch Lucy scheint ihr mögliches Single-Leben zu genießen. Sie hatte vor wenigen Wochen das Wimbledon-Turnier besucht. Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hat sich bisher her jedoch keiner der beiden geäußert.

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

ActionPress Lucy Boynton als Mary Austin und Rami Malek als Freddie Mercury im Film "Bohemian Rhapsody"

ActionPress Rami Malek und Lucy Boynton

