Nach Schock-Diagnose: Shania Twain steht hinter Céline Dion!

Diese Frauen halten zusammen! Die Sängerin Shania Twain (57) ist eine echte Country-Legende, die mit ihren Gesundheitsproblemen offen umgeht: Eine Asthmaerkrankung sowie ein schwerer Fall von Borreliose hatten zur Folge gehabt, dass sich die Powerfrau einer Stimmbandoperation unterziehen musste. Nachdem ihre Kollegin Céline Dion (55) nach der Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom ebenfalls befürchten muss, nicht mehr singen zu können, stellt Shania nun klar: Sie betet für ihre Kollegin!

Im Gespräch mit Billboard gerät die Country-Sängerin ins Schwärmen über das kanadische Stimmwunder: "Ich bin ein großer Fan von Célines Stimme. Sie ist eine einzigartige, außergewöhnliche Sängerin und Entertainerin." Shanias Empathie wird dabei von ihren eigenen Erfahrungen beflügelt: "Ich denke, es muss so schwierig sein, und ich weiß – ich spreche nur aus meiner Erfahrung – wie schrecklich es ist, wenn man denkt, dass etwas einen am Singen hindert oder die Freude im Leben beeinträchtigt. Also bete ich einfach, dass sie es überwinden kann und wieder für uns alle singen kann."

Erst vor einigen Wochen hatte ein Insider gegenüber Radar Online verraten, dass es mit Célines Gesundheit weiter bergab ginge: "Um ehrlich zu sein, kann sie sich kaum noch bewegen. Sie hat das beste medizinische Team, das man für Geld kaufen kann, aber es sieht nicht gut aus. Und so sehr sie auch mit Ärzten und Therapeuten daran gearbeitet hat, es geht ihr einfach nicht besser."

Getty Images Céline Dion im September 2019 in Quebec

Getty Images Shania Twain im April 2023

Getty Images Céline Dion im Juli 2019

