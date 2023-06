Nach Tourabsage: Céline Dions Gesundheit verschlechtert sich

So schlecht geht es Céline Dion (55) wirklich. Vor wenigen Monaten hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Bei der Sängerin wurde die unheilbare Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Die Erkrankung verursacht unter anderem schmerzhafte Krämpfe, weswegen die "I'm Alive"-Interpretin bei der Benutzung ihrer Stimme beeinträchtigt wird. Vor einem Monat musste sie deswegen sogar ihre Welttournee absagen. Nun wurde bekannt: Céline soll es immer schlechter gehen.

Gegenüber RadarOnline gab ein Insider nun zu, dass die 55-Jährige aufgrund der Erkrankung in einer weitaus schlechteren Verfassung ist, als sie zugibt. "Um ehrlich zu sein, kann sie sich kaum noch bewegen", hieß es seitens des Informanten. Trotz der medizinischen Versorgung sollen Célines Schmerzen "enorm" sein. "Sie hat das beste medizinische Team, das man für Geld kaufen kann, aber es sieht nicht gut aus. Ihre Krankheit ist unheilbar. Und so sehr sie auch mit Ärzten und Therapeuten daran gearbeitet hat, es geht ihr einfach nicht besser", erklärte die Quelle zudem.

Dennoch behauptete ein anderer Insider gegenüber People, dass die "My Heart Will Go On"-Sängerin bald wieder auf Tour gehen wird. "Im Moment konzentriert sie sich auf ihre Gesundheit", offenbarte die anonyme Quelle und fügte außerdem hinzu: "Das Ziel ist, dass sie wieder auf Tournee geht, aber erst, wenn es ihr besser geht."

