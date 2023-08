Netzpause: Dreht Jill Lange etwa gerade diese neue TV-Show?

Was steckt hinter Jill Langes (22) Social-Media-Pause? Eigentlich hält die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ihre Fans Tag für Tag mit Updates im Netz auf dem Laufenden. Doch die leidenschaftliche Sängerin verkündete bereits, dass sie im August für ganze zwei Wochen offline sein wird – und das wohl aus einem bestimmten Grund: Jill soll angeblich für eine neue Realityshow vor der Kamera stehen!

Wie Bild erfahren haben will, drehe Jill im Moment ein neues Format für den Streamingdienst Amazon Prime in Frankreich: Bei der Show namens "The Greatest Player" treten angeblich 50 bekannte TV-Gesichter in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Die Inspiration für die neue Sendung sei wohl der Netflix-Hit Squid Game. Anders als in der südkoreanischen Serie kämpfen die Teilnehmer bei "The Greatest Player" aber natürlich nicht um Leben und Tod, sondern um eine Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Neben Jill sind wohl auch schon ein paar weitere Namen der Teilnehmer durchgesickert. Auch der Dschungelcamp-Star Gigi Birofio (24), die DJane Giulia Siegel (48), die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin Jasmin Herren (44) und Ex-Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (30) sollen angeblich für das neue TV-Projekt vor der Kamera stehen.

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

Action Press / AEDT Gigi Birofio auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party in Berlin im Februar 2023

