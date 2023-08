Gigi, Serkan und Co.: Neue Spielshow mit 50 Reality-Stars?

Da ist doch was im Busch! Aktuell befinden sich Accounts der deutschen Reality-Stars in den sozialen Medien in der Ruhepause – neben Jill Lange (22), die ihren Fans vor wenigen Tagen eine Social-Media-Pause angekündigt hatte, ist es beispielsweise auch sehr ruhig um Kampf der Realitystars-Gewinner Serkan Yavuz (30). Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass eine neue TV-Show dahinter stecken könnte. Und diese Sendung wird wohl gerade gedreht – mit über 50 Reality-Bekanntheiten!

Wie Bild erfahren haben will, handelt es sich dabei angeblich um eine Show, die von der Netflix-Erfolgsserie Squid Game inspiriert sein soll. Wie das Blatt berichtet, sollen TV-Stars wie Gigi Birofio (24), Walentina Doronina (23), Jenny Elvers (51), Jasmin Herren (44), Giulia Siegel (48), Cora Schumacher (46) und Serkan Yavuz dabei sein. Gedreht wird der Spaß für Amazon Prime in Frankreich. In "The Greatest Player" treten die Kandidaten in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an und scheiden nacheinander aus. Am Ende winkt eine Summe von 50.000 Euro.

Cora Schumacher ist zwar bereits wieder aktiv auf ihrem Instagram-Account, doch ein Insider verriet gegenüber Bild: "Es fliegen nach und nach Teilnehmer raus. Es kann gut sein, dass Cora deshalb bereits wieder zu Hause ist." Ähnlich könnte es wohl auch bei dem Dschungelcamp-Zeiten Gigi sein, der ebenfalls aktiv auf Social Media ist.

