Neue Reality-Gameshow: Schmiss er schon vor Drehstart hin?

Warf dieser Realitystar etwa schon das Handtuch? Aktuell soll in Frankreich eine Gameshow der Extraklasse entstehen. Das Format "The Greatest Player" soll von dem Netflix-Hit Squid Game inspiriert sein und die Kandidaten sind bekannte Gesichter: Serkan Yavuz (30), Menderes (38), Kate Merlan (36) und Walentina Doronina (23) kämpfen in der Sendung angeblich um ein saftiges Preisgeld. Doch er soll schon vor Drehstart aufgegeben haben!

Laut Bild-Informationen soll Trash-TV-Allrounder Gigi Birofio (24) schon aufgegeben haben, bevor das Spiel überhaupt begann. Der Grund war aber nicht etwa die Show selbst – Gigi brach wohl wegen seiner Ex-Freundin ab. Als erfuhr, dass auch Michelle Daniaux unter den Kandidaten ist, soll der 24-Jährige seine Koffer gepackt und nach Hause geflogen sein. Michelle wollte er wohl auf gar keinen Fall begegnen. Stattdessen soll die Produktion nun einen Ersatzkandidaten engagiert haben – wer das ist, ist noch nicht bekannt.

Aber was erwartet die Reality-Fans überhaupt in der neuen Show? Viel ist noch nicht bekannt. Die Kandidaten sollen wohl in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten, sodass nach und nach immer mehr ausscheiden. Am Ende kann der Sieger eine Prämie von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Im französischen Fernsehen existiert das Format bereits unter dem Namen "Les Cinquante", zu Deutsch "Die Fünfzig". Veröffentlichen wird die Reality-Gameshow wohl der Streaming-Dienst Prime Video – wann ist allerdings unklar.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

