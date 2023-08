Riley Keough verrät den außergewöhnlichen Namen ihres Babys!

Riley Keough (34) gibt Informationen zu ihrem Baby preis! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Ben Smith-Petersen sind 2022 zum ersten Mal Eltern geworden. Nun verrät Riley den Namen ihrer Tochter: Tupelo Storm Smith-Petersen. Die Idee für die Hommage an ihren Großvater Elvis Presley (✝42) kam ihr, während sie den "Elvis"-Film anschaute. "Ich dachte: 'Das ist toll, denn es ist nicht wirklich ein bekanntes Wort oder ein Name in Bezug auf meine Familie – es ist nicht wie Memphis oder so'", erklärt Riley gegenüber Vanity Fair.

