"Sexlust": Laura Müller zeigt ihre üppige Oberweite im Netz

Sie lässt tief blicken! Laura Müller (23) wurde 2019 als Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (51) bekannt. Zusammen traten sie unter anderem in der Sendung Das Sommerhaus der Stars auf. Nach einigen Skandalen verdienen sie ihr Geld derzeit unter anderem mit freizügigen Bildern. Damit heizt die junge Beauty ihren Fans regelmäßig ordentlich ein. Nun hat Laura eine neue Bilderstrecke hochgeladen, die es in sich hat!

"Sexlust im Kleiderschrank", nennt das Playboy-Model die Fotostrecke auf OnlyFans. Auf dem ersten Bild sieht man Laura in schwarzen Dessous mit einem durchsichtigen Slip vor ihren Designertaschen posieren. Dabei sticht sofort die große Oberweite der Influencerin ins Auge. Mit einer Hand an ihrer Brust schaut Laura kokett in die Kamera. Auf dem nachfolgenden Pic ist ihr BH geöffnet und wird nur noch von ihrer Hand gehalten. Dabei rutscht er herunter und legt ihren Nippel frei. Laura selbst lächelt verschmitzt in die Linse.

Dass sie solch freizügige Bilder hochlädt, ist nicht neu. Selbst während ihrer Schwangerschaft, mit ihrem ersten Kind in diesem Jahr, postete sie fleißig Bilder ihres Babybauchs. Dies führte zu großer Kritik in der Öffentlichkeit. Auch nachdem ihr Sohn Rome dann im Juni 2023 geboren worden war, legte sie schnell wieder los und postete munter weiter freizügige Bilder.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler, Februar 2020

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

